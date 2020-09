Contropiede Juventus: sceglie Morata e molla la furia Dzeko. Ci riprova l’Inter?

Morata torna in prestito oneroso per 9 milioni con diritto di riscatto fissato a 45, ma la Juve avrà la possibilità di prolungare il prestito di un altro anno; così per il pagamento dell’ingaggio potrà usufruire del decreto Crescita, che scatta dopo due stagioni.

Per la Juve, dunque, niente Dzeko: la trattativa con la Roma è saltata perché la società giallorossa non ha potuto chiudere con il Napoli l’operazione Milik e perché gli affari che ha provato a imbastire successivamente (in particolare con il Real per Jovic) non sono decollati, scrivono Monica Colombo e Stefano Agresti sul “Corriere della Sera”. Morata alla Juve è l’incredibile finale per una storia di mercato che ha visto i bianconeri prima bloccare Milik, quindi mollarlo per andare su Dzeko, poi spingere Suarez a prendere il passaporto comunitario, dunque tornare sul bosniaco, il preferito di Pirlo, e infine buttarsi sullo spagnolo.

Questa soluzione, se soddisfa almeno parzialmente la Juve, lascia apertissimi altri due fronti. Uno riguarda la Roma, che aveva deciso di cedere Dzeko anche per risparmiare un ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione fino al 2022: adesso dovrà gestire il suo reintegro, non così agevole anche a causa del rapporto non idilliaco con Fonseca. Il bosniaco non vuole lasciare a tutti i costi la capitale, alla quale anzi la sua famiglia è legatissima, ma ormai si era convinto di chiudere la carriera cercando di vincere nella Juve assieme a Ronaldo. La sua permanenza in giallorosso potrebbe tornare in discussione nel caso in cui si rifacesse sotto l’Inter, con cui ha flirtato per tutta la scorsa estate, un’operazione caldeggiata inutilmente da Conte. Ma al momento, più che cronaca, questa è una congettura.

Paratici, uomo mercato della Juve, nella mattinata di ieri ha provato a sbloccare la situazione chiamando l’entourage di Milik e la Roma: se non sistemate tutto, noi andiamo su un altro centravanti. L’ultimo tentativo è andato in scena nel tardo pomeriggio, poi il dirigente bianconero ha rotto gli indugi: basta, prendiamo Morata.