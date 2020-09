Suarez, irregolare l’esame di italiano: domande e punteggi concordati prima della prova

Incredibile Suarez. Il famoso esame per la certificazione della lingua italiana a cui si è sottoposto all’Università per stranieri di Perugia, sarebbe frutto di una truffa. È quanto riporta l’Ansa: la Guardia di Finanza ha rilevato delle irregolarità. In particolare Suarez avrebbe conosciuto le domande già prima dell’esame.

È quanto ha accertato un’inchiesta della Gdf e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini è emerso che oltre agli argomenti della prova di italiano, anche i punteggi erano stati assegnati prima dello svolgimento della prova.