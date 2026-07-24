La Roma continua a lavorare per Nicolò Tresoldi. L’attaccante è il primo della lista per il ruolo di vice Malen. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri il Bruges ha rifiutato la prima offerta da 35 milioni di euro. L'italo tedesco può partire solamente per 50 milioni e non vorrebbero perdere un altro pezzo pregiato dopo l'addio di Tzolis. La volontà del giocatore, però, è quella di trasferirsi nella Capitale e ha già trovato un accordo con i giallorossi che proveranno a far cambiare idea al club belga. L’alternativa è Castro del Bologna che viene valutato 40 milioni. L'obiettivo di D'Amico è di regalare un vice Malen a Gasperini, ma la pista che porta a Tresoldi è sempre più complicata.