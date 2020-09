Dall’Inghilterra: il Manchester United per la difesa punta Upamecano del Lipsia

Il Manchester United ha un problema in difesa. La sconfitta col Crystal Palace ha palesato tutte le difficoltà dei Red Devils nel reparto arretrato, tanto da far pensare ad un possibile reintegro di Chris Smalling. L’inglese da tempo si allena come un fuori rosa e spinge per tornare alla Roma, così come sta facendo anche da Trigoria Fonseca. E il The Telegraph racconta la voglia del Manchester United di arrivare ad Upamecano, difensore classe 1998 del Lipsia. È stato una delle rivelazioni dell’ultima Champions League ma il suo problema è il contratto: ha rinnovato fino al 2023 ma soprattutto dall’estate 2021 avrà una clausola da 42 milioni di euro. Per portarlo via già ora dal Lipsia servirebbe quasi il doppio, il che rende complicatissima la trattativa.