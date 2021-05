Troppi infortuni, Friedkin allontana il medico. Mercato: 15 milioni per Belotti

Bruno Peres saluta e vola al Trabzonspor. Piace Giulio Maggiore, Wijnaldum vicino al Barcellona

La rivoluzione Friedkin si arricchisce di un altro capitolo. Dopo Fonseca, la Roma dice addio anche al responsabile sanitario Andrea Causarano . Il dottore paga i tanti infortuni subiti dalla squadra in stagione. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno, ma la proprietà ha preferito interrompere prima il rapporto per voltare subito pagina. Il nuovo medico dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti. "Vittime" di questa situazione complicata anche Spinazzola e Pellegrini, che hanno finito la stagione fermi ai box. I due, convocati da Mancini per l'Europeo, saranno recuperati in tempo per la convocazione. "Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. E' importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori" ha detto il medico azzurro Ferretti .

La strada principale del mercato della Roma porterà dritta a un attaccante. La pista più calda al momento è quella che va verso Andrea Belotti. I giallorossi avrebbero offerto 15 milioni per l'attaccante. Un cifra relativamente bassa, giustificata dal contratto in scadenza nel 2022. L'arrivo sulla panchina granata di Juric potrebbe cambiare le carte in tavola. In bilico ancora la posizione di Dzeko, che ha ricordato la vittoria al derby: "Una grande gioia, dopo una stagione molto difficile volevamo regalare ai tifosi una gioia. Quando vinci il derby è sempre importante per tutti. Siamo stati una squadra vera, abbiamo lottato tutti fino alla fine e abbiamo meritato di vincere il derby". La decisione sul bosniaco spetterà a Mourinho. In molti sono impazienti di lavorare con lo Special One. Tra questi anche Veretout: "Tutti vogliono essere allenati da allenatori di questo livello" ha detto. Si allontana Wijnaldum, vicino alla firma con il Barcellona. Ha salutato Bruno Peres, che oggi è partito con un aereo privato da Ciampino diretto a Trebisonda. Presto sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor. Un obiettivo per il futuro è Giulio Maggiore dello Spezia, un profilo che a Trigoria piace molto.