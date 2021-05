Bruno Peres va al Trabzonspor: brasiliano in volo con Gervinho verso la Turchia

Il difensore, alla Roma fino a questa stagione, è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza in Super Lig: partirà a parametro zero

Tutto confermato: Bruno Peres saluta la Roma e va al Trabzonspor. Il brasiliano sta per volare verso la Turchia, dove nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club di Super Lig per le prossime stagioni. Come riporta 'TMW' sull'aereo il terzino è in compagnia, oltre dell'intermediario George Gardi che ha curato la trattativa, anche di Gervinho. Anche l'ivoriano, che ha vestito in passato la maglia giallorossa, giocherà nella prossima stagione nel club di Trebisonda. I due giocatori cambieranno casacca da svincolati, essendo i loro contrati con Roma e Parma scaduti al termine di questa annata. Due innesti importanti per permettere alla squadra del presidente Agaoglu di rilanciarsi dopo il difficile campionato appena trascorso.