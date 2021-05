Veretout: “Mourinho un top, per un giocatore è importante avere allenatori così”

Il centrocampista: "Spero che Fonseca trovi un bel club. Le sconfitte? Alcune avremmo potuto evitarle. Fin da piccolo mi è stato insegnato a lasciare il campo esausto e andare negli spogliatoi sapendo di aver dato tutto"

Dopo la lunga intervista rilasciata ieri, Jordan Veretout torna a parlare di Roma ai connazionali di Rmc Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Paulo Fonseca ha giocato un ruolo importante nel tuo arrivo alla Roma. Alla fine è l'allenatore che decide come farti passare la stagione. Sapere che giocherai con un allenatore che ti conosce, che ti ha visto giocare, che sa tutto di te, che ti dice come intende farti giocare e in che posizione, è fondamentale. Si è preso il tempo di chiamarmi, mi ha detto che mi aspettava.

Come si lavora in Italia? Trovo che lavoriamo di più, passiamo più tempo in palestra per lavorare molto sulla muscolatura, stiamo molto attenti al recupero dopo le partite è fondamentale anche in Italia. La vita quotidiana è intensa.

Alla Fiorentina e alla Roma ti sono stati affidati compiti diversi in campo. Hai giocato come regista o mezzala, a volte hai avuto molta libertà e altre volte ti è stato chiesto di venire a cercare la palla molto in basso in modo sistematico. Tutto questo ha arricchito il tuo calcio e ti ha permesso di poter fare tutto a centrocampo oggi? In campo mi sono sempre piaciuti quei sistemi di gioco piaciuti che mi permettevano di proiettarmi in avanti. A Nantes ho anche giocato alcune partite dietro la punta. Ma quando mi schierano in posizione più difensiva, con un ruolo chiaro nell'uscita palla, lo appezzo: ho imparato e mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio tecnico e tattico. Fare il regista o la mezzala è molto diverso: da mezzala sei più libero, puoi giocare in modo più istintivo, puoi sganciarti. Mentre quando giochi davanti alla difesa se perdi palla c'è la difesa dietro che è esposta.

Cosa cambia giocare con Villar o Diawara? L'allenatore mi chiede la stessa cosa: ero sempre il centrocampista che accompagnava l'azione. Il vero cambiamento è giocare a due o a tre in mezzo: nel primo caso l'importante è l'equilibrio e quando affronti squadre che giocano a tre è più difficile perché sei in inferiorità.

Quest'anno sei arrivato a 10 goal, 5 su azione e 5 su rigore. I tuoi gol contro Juve e Bologna, in particolare, testimoniano la tua capacità di inserirti nelle zone giuste dopo transizioni offensive rapidissime. Abbiamo la sensazione che questo stile ti stia bene e che ti stia divertendo in queste fasi del gioco. Amo inserirmi e attaccare la profondità.

Hai segnato anche con un colpo di testa contro l'Udinese, su un tiro a giro contro il Milan, inserendoti, su rigore… Questo è un dato che sembra fondamentale per un centrocampista nell'evoluzione del calcio. Per essere più un centrocampista fuoristrada che un centrocampista. Lavoro molto su questo aspetto. Mi piace stare alla fine dell'allenamento per lavorare a calciare in porta. Ti permette di sentirti più a tuo agio in una situazione di partita. Quando ero più giovane ero un po' in preda al panico davanti alla porta, non sapevo cosa fare. Oggi sono molto più calmo, sono sereno".

Sei diventato molto decisivo anche dal dischetto. Hai segnato a Nantes, alla Fiorentina, alla Roma. 26 gol, 2 sbagliati su 28 tentativi. Ricordi quali hai sbagliato? Mi ricordo, sì. E ce n'è uno, tra virgolette, è colpa del mio allenatore (ride, ndc). Era alla Fiorentina. All'inizio ho sempre tirato dallo stesso lato. Adesso sono cambiato e mi alterno. Ma prima no. E la mattina di una partita contro il Torino, Pioli mi ha detto 'attento, il portiere si tuffa sempre dalla tua parte dal dischetto'. All'improvviso, durante la partita, riceviamo un rigore e decido di cambiare lato. Sfortuna, anche Sirigu e lo ha parato. Quando ho fatto il secondo errore, non stavamo affatto bene, stavamo perdendo tante partite, ed era contro il Sassuolo.

Lavori molto su questo? Alla fine di ogni allenamento ci sfidiamo con i portieri Mirante, Fuzato e Farelli. Ogni tanto scherziamo, giochiamo un po', ma su cinque rigori cerco di tirarne almeno quattro come se fossi in partita, quindi in modo molto serio, sono molto concentrato.

Paulo Fonseca, che tanto ti voleva alla Roma, se ne va. Cosa ricordi dei tuoi due anni insieme? È un allenatore molto rigoroso e ho fatto molti progressi con lui. Con lui ho passato due belle stagioni: lo ringrazio e spero che trovi un buon club perché è davvero un ottimo allenatore. È umile e disponibile, è sempre stato corretto con noi.

Il prossimo allenatore della Roma è José Mourinho. Pensi che possa portarti a un nuovo livello, per raggiungere la Francia? È un grandissimo allenatore, che ha vinto molti titoli. In Italia ricordiamo il triplete con l'Inter. Penso che arrivi con ambizione. È sempre lusinghiero per un giocatore essere allenato da grandi allenatori, per raggiungere grandi obiettivi.

A Mourinho piacciono in campo giocatori con una forte personalità. Sei d'accordo che hai questa forte personalità in campo, ma che sei più discreto appena esci dal prato? Quando entro nel campo, il mio comportamento cambia. Per me è automatico. Voglio vincere, faccio di tutto per aiutare la squadra. Il mio compito è attaccare il portatore di palla. Se lo faccio per primo, gli altri seguiranno sicuramente. È semplice: quando qualcuno ti spinge, devi rispondere presente. Se vedo un compagno di squadra fare un grande sforzo, inevitabilmente mi innescherò anch'io. Il mio gioco è correre e pressare. Non sono il tipo che si ferma se non mi danno la palla quando corro in avanti.

In questa stagione ho letto diversi giornalisti italiani che hanno detto che in questa Roma serviva più Veretout. A volte abbiamo il impressione negli ultimi anni che la Roma stia bloccando mentalmente di fronte a certe difficoltà quando ha tanti giocatori di qualità. Ci sono chiaramente sconfitte che avremmo potuto evitare. Fin da piccolo mi è stato insegnato a lasciare il campo esausto e andare negli spogliatoi sapendo di aver dato tutto.

Se avessi l'opportunità di dare uno o due consigli a Jordan Veretout che stava scoprendo la Ligue 1 durante la stagione 2013-2014, quali sarebbero? Con la maturità rifletti di più sul campo e impari ad andare avanti. Quando ero più giovane dopo ogni partita rimanevo a pensare ai miei errori. Per tutta la settimana mi dicevo che avevo sbagliato quel passaggio o mancato quella giocata. Era un dramma. Ora sono più rilassato, il che non mi impedisce di dare il massimo in allenamento, con la voglia di migliorare sempre. Al me stesso del 2014 direi di andare all'estero: in Inghilterra e in Italia ho conosciuto molte persone. Era un'opportunità da cogliere: se poi non va bene torni in Francia e impari dal tuo fallimento.