Roma, troppi infortuni: Friedkin licenzia il medico Causarano

La rivoluzione del reparto medico della Roma era annunciata. Ieri a Trigoria è saltata la prima testa: Dan Friedkin ha licenziato il responsabile sanitario Andrea Causarano, riporta La Gazzetta dello Sport. Una decisione inevitabile, nonostante il suo contratto scadesse il prossimo giugno. Il dottore, che lavorava in giallorosso dal luglio del 2017, paga i troppi infortuni che hanno penalizzato (anche in questa stagione) il cammino della squadra sia in campionato che in Europa. In bilico anche le posizioni dei due collaboratori Manara e Costa, che verranno valutati dal nuovo responsabile. Il capo dello staff medico dovrebbe arrivare dall'estero, probabilmente dagli Stati Uniti. Due anni fa, nella rivoluzione che è seguita all'addio di Di Francesco e Monchi, era toccato a Riccardo Del Vescovo fare le valigie in anticipo. L'ex capo dello staff sanitario lasciava il timone proprio a Causarano, che è rimasto al suo posto fino ad oggi.