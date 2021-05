Roma, parte l’assalto a Belotti: pronti 15 milioni

Il club giallorosso sta preparando la prima offerta da presentare al Torino per l'attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2022

Roma ancora forte su Belotti. Il club giallorosso sarebbe pronto ad avanzare una prima offerta al Torino per il centravanti, apprezzato da Mourinho già dai tempi del Tottenham. La cifra, secondo 'Sky Sport', ammonta a circa 15 mln di euro. Una prima proposta per sondare il terreno, ritenuta congrua dal club vista la scadenza del contratto del bomber nel 2022. Tiago Pinto e i giallorossi dovranno però fare i conti con Urbano Cairo, che in passato ha rinunciato a offerte ben più allettanti per il giocatore e non sembra intenzionato a fare sconti. Intanto Belotti vacilla e, per la prima volta, valuta seriamente la possibilità di un trasferimento: la Roma resta in pole, ma attenzione a possibili colpi di coda del Milan.