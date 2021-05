Roma, Wijnaldum si allontana. Pronto a firmare con il Barcellona

L'ex centrocampista del Liverpool, nel mirino dei giallorossi, è vicino ad approdare in Liga

Georgino Wijnaldum sarebbe molto vicino al Barcellona. Il centrocampista del Liverpool, seguito anche dalla Roma, starebbe per firmare un contratto di tre anni con i blaugrana, dopo essersi svincolato a parametro zero dalla squadra guidata da Jurgen Klopp. Stando a quanto riporta Sky Sport gli agenti dell'olandese avrebbero incontrato la scorsa settimana la dirigenza del Barcellona, in particolare l'allenatore Ronald Koeman che ha sponsorizzato l'acquisto, per definire il suo possibile sbarco al Camp Nou. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno incoraggiato il Barça a prendere una decisione finale dato che il loro cliente ha offerte da molti club e da almeno un paio di squadre della Premier League. L'ormai ex centrocampista del Liverpool avrebbe accelerato la trattativa per definire il suo futuro prima dell'imminente inizio dell'Europeo. Con i Reds ha collezionato, dall'estate 2016, 226 partite in tutte le competizioni con 22 reti all'attivo.