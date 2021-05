Italia, Ferretti (medico Nazionale): “Spinazzola e Pellegrini recuperabili”

Il medico dello staff azzurro ha fornito gli aggiornamenti sulla questione infortunati in vista dei prossimi impegni

L'Italia continua la marcia di avvicinamento dell'Italia alle ultime amichevoli prima degli Europei. Lo staff azzurro si sta concentrando anche sul recupero degli infortunati, tra cui Spinazzola e Pellegrini. Il medico della Nazionale Andrea Ferretti ha fornito il punto della situazione: "Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche - riporta il sito della 'Figc' - sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno, ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero. Verratti il più grave? Ma il ginocchio non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato, si devono però fare delle valutazioni. Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. E' importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori", le parole di Ferretti al termine del primo allenamento al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.