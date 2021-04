Rosa corta, stile Lipsia: Pinto fa la Roma. Via Fonseca, Dzeko può rescindere: piace Muriel

La nuova Roma è già nella testa dei Friedkin e di Tiago Pinto. Si tratta di un progetto preciso, una linea che sarà seguita nella costruzione della squadra: rosa di 22 giocatori, età media abbassata ma con qualche senatore come Mkhitaryan e Smalling, big incedibili e affari in mercati meno costosi. In panchina sarà divorzio con Fonseca, Ramadani ha offerto Sarri mentre piacciono ma sono più complicati i nomi di Conceicao e Amorim. Con il tecnico portoghese, la decisione di separarsi sarà “consensuale” e arriverebbe in ogni caso prima dell’eventuale finale di Europa League del 26 maggio. Non solo, perché la società Roma potrebbe avere nel suo futuro una organizzazione alla RedBull e in stile Lipsia, con un network di società, uno scouting scientifico e un sistema potente di match analysis. Intanto Pinto – che oggi è partito con la squadra per Torino – ha dato anche un suo primo segnale, nell’andata con l’Ajax, tappezzando lo spogliatoio dei giallorossi con stemmi della Roma e personalizzando gli armadietti.

Quale sarà il futuro di Edin Dzeko e chi lo sostituirà alla Roma

Un altro c’è stato nell’incontro con Francesco Totti di alcuni mesi fa, in cui si è parlato soprattutto di calciatori ma che è stato la base per un rapporto tra i due, E magari per porre anche le fondamenta per un ritorno, un giorno. Nella dirigenza, inoltre, insieme al cambio di ruolo per Alberto De Rossi, si va anche verso il rinnovo di Morgan De Sanctis. E Dzeko? Anche in questo caso la scelta sembra sia stata presa dalla società. Le strade si separeranno già questa estate, con un’ipotesi concreta di risoluzione contrattuale a un anno dalla scadenza: il bosniaco andrà via gratis e i giallorossi risparmieranno l’ingaggio da 7,5 milioni. Se ne potrà parlare nell’incontro in programma tra qualche giorno con l’agente Alessandro Lucci, agente anche di Luis Muriel, tra i nomi che più stuzzicano Pinto insieme a Belotti e Vlahovic. Il serbo costa molto, gli altri due potrebbero avere delle situazioni contrattuali favorevoli.

Le parole di Paulo Fonseca e Davide Nicola prima di Torino-Roma

Nel frattempo, domani c’è una partita non semplice per la Roma, contro il Torino. I giallorossi, in attesa di affrontare lo United fra un paio di settimane, devono anche tenere il passo in campionato. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulle critiche: “Io lavoro per far vincere la Roma, non per convincere le persone. Quando si vince abbiamo più persone dalla nostra parte, quando non si vince ne abbiamo di più contro. Succede con tutti gli allenatori. Non penso tanto al futuro, solo alla prossima partita. E’ importante pensare che con l’Ajax è finita e tornare al campionato”. Sul fronte formazione, il tecnico portoghese ha parlato anche di Smalling: “Lo stiamo valutando tutti i giorni. Ha iniziato a lavorare in campo. Quando avrà più fiducia per tornare, rientrerà“. Intanto l’inglese resta fuori dai convocati, di cui fa parte regolarmente anche Calafiori, uscito malconcio giovedì. Il centrale è reduce dalla brutta avventura di giovedì notte, rapinato in casa da tre uomini armati, e oggi ha commentato – insieme alla moglie Sam – la vicenda su Instagram ringraziando per l’affetto ricevuto e mandando un messaggio ai ladri. Smalling ad ora è l’unico in dubbio per l’andata con il Manchester, per cui invece sperano di recuperare El Shaarawy e Kumbulla mentre Spinazzola punta l’Atalanta.

Sponda granata ha preso la parola Davide Nicola in conferenza stampa: “La Roma ha qualità, ha modificato il modo di giocare ed è un grande merito essere in semifinale di Europa League. Sappiamo chi incontriamo, ma in settimana ci siamo preparati al meglio: è una sfida che richiede un Toro energico, competitivo e attento. Rispetto per l’avversario, che ha anche punti deboli, come noi”. I granata si sono allenati nel pomeriggio: dopo l’analisi tattica, la sessione tecnica. Sono convocabili quindi gli ormai recuperati Lyanco e Singo, ancora out Sirigu. In porta giocherà Milinkovic-Savic.

Oggi sono scesi in campo sia la Primavera che la Roma femminile. Per i ragazzi di Alberto De Rossi è arrivato solo un pareggio contro l’Atalanta, il secondo di fila, con il primo gol di Felix in maglia giallorossa. Poi l’autogol di Feratovic che fissa il risultato sull’1-1. “Abbiamo grande rammarico per come è finita, ma ho visto una squadra vera. Ho rivisto la mia squadra a differenza della settimana scorsa. È stata una partita bellissima e meritavamo di vincere ampiamente, sono ottimista per il futuro”, ha commentato De Rossi. Vittoria in rimonta, invece, per le ragazze di Elisabetta Bavagnoli per 2-1 con la Fiorentina: a segno Giugliano e Serturini. Infine Pasquale Foggia, ds del Benevento, che è tornato a parlare di Reynolds: “È molto molto forte, un ragazzo serio. Ci interessava, ma avevamo bisogno di un giocatore pronto subito e abbiamo un po’ mollato”.