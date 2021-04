Roma, rinnovo in vista per De Sanctis

Pinto può finalmente iniziare a progettare il futuro. Con la stagione agli sgoccioli, anche se è ancora in ballo un trofeo, è tempo di pensare al da farsi per rendere sempre più competitiva la Roma. Una delle prime mosse del General Manager è il rinnovo di De Sanctis, che ha il contratto in scadenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere giallorosso verrà confermato. Ma ci saranno anche dei cambiamenti nel settore giovanile: Alberto De Rossi pare destinato a lasciare la Primavera per assumere un altro incarico.