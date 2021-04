Totti-Pinto, i retroscena dell’incontro

La notizia l’aveva già data Totti, ma adesso iniziano ad emergere i retroscena dell’incontro tra l’ex Capitano della Roma e Tiago Pinto. Un incontro che per ora non riporterà Francesco nel club giallorosso, ma in futuro chissà. Di certo il General Manager non sarebbe sorpreso, perché identifica la Roma con Totti e viceversa, più di quanto succedeva al Benfica con Rui Costa. I due si sono incontrati qualche mese fa di persona e da quel momento hanno instaurato un rapporto telefonico. Il motivo? Per parlare dei giovani calciatori che cura Francesco, come Kalimuendo. Il ragazzo è uno dei talenti formati nel PSG. L’ex Capitano della Roma è soddisfatto del suo nuovo ruolo di agente sportivo, ma non è escluso un suo ritorno a casa, tra i colori giallorossi. E così molti tifosi finalmente potrebbero riabbracciare la propria bandiera, che aveva salutato il club, da dirigente, nel giugno del 2019.