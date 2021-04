Primavera, Atalanta-Roma 0-1: vantaggio giallorosso con Felix – LIVE

Alle 13, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, si gioca Atalanta-Roma. Nell’ultima partita di campionato la Primavera di De Rossi, con l’1-1 contro la Fiorentina, ha perso il primato a favore della Sampdoria. I blucerchiati ora sono a 37 punti in classifica, mentre i giallorossi a 35. La Roma dovrà fare a meno di Providence, che si è dovuto operare per una frattura alla caviglia. Debutta dal primo minuto Felix, che prende il posto di Tall. De Rossi torna alla difesa a 4, con il 4-2-3-1.

La cronaca

Secondo tempo

46′ – Si riparte. Cambio nell’Atalanta: De Nipoti entra al posto di Grassi

Primo tempo

46′ – Termina il primo tempo: Roma in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Felix

45′ – Un minuto di recupero

42′ – Problemi per Zalewski dopo un pestone ricevuto. L’esterno della Roma sembra poter continuare, intanto si scalda Podgoreanu

38′ – Zalewski tenta di sorprendere il portiere direttamente da calcio d’angolo, ma la palla termina sopra la traversa

32′ – Ancora pericoloso Olivieri: il suo colpo di testa termina a lato

30′ – Punizione battuta da Olivieri: para Mastrantonio

27′ – Entra in area Milanese: Gelmi in uscita manda il pallone in angolo

25′ – Sinistro a giro di Ciervo: palla abbondantemente lontana dallo specchio della porta difesa da Gelmi

24′ – Azione dall’Atalanta sulla destra, Olivieri arriva alla conclusione, ma Mastrantonio risponde presente con una grande respinta

19′ – Risponde l’Atalanta: tiro di Kobacki da posizione ravvicinata, para Mastrantonio

13′ – Roma vicina al raddoppio: termina fuori la conclusione di Darboe

12′ – GOL DELLA ROMA! Prma rete in campionato per Felix, che sul cross di Zalewski anticipa di testa Ruggeri e batte Gelmi!

10′ – Zalewski entra in area e tenta il filtrante per Milanese: spazza la difesa nerazzurra

5′ – Primi cinque minuti di studio fra le due squadre: tanti duelli a metà campo e zero occasioni da gol

3′ – Cross dalla sinistra di Zalewski: Ruggeri anticipa Ciervo in area di rigore

1′ – Inizia il match! La Roma batte il calcio d’inizio

Il tabellino

ATALANTA (3-5-2) Gelmi; Cittadini, Scalvini, Ruggeri; Ghislandi, Gyabuaa, Sidibe, Olivieri, Grassi (46′ De Nipoti); Cortinovis, Kobacki

A disp.: Dajcar (GK), Renault G., Scanagatta, Hecko, Berto, Giovane, Zuccon, Rosa, Vismara.

All.: Brambilla.

ROMA (4-2-3-1) Mastrantonio; Tomassini, Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Tripi, Darboe; Ciervo, Milanese, Zalewski; Felix

A disp.: Boer (GK), Vicario, Buttaro, Rocchetti, Bove, Tahirovic, Pogdoreanu, Bamba, Tall, Faticanti, Cassano, Megyeri.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Luigi Carella di Bari.

Assistente 1: Sig. Marco Belsanti di Bari.

Assistente 2: Sig. Mauro Dell’Olio di Molfetta.

Marcatori: 12′ Felix

Ammoniti: –

Espulsi: –