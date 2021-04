Torino, analisi tattica e sessione tecnica nella rifinitura

Ultimo allenamento per il Torino prima della sfida casalinga contro la Roma, in programma domani alle ore 18. La squadra di Davide Nicola ha svolto nel pomeriggio la seduta di rifinitura, in preparazione della sfida con i giallorossi. Dopo l’analisi tattica, il tecnico granata ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione. Sono convocabili quindi gli ormai recuperati Lyanco e Singo, ancora out Sirigu. In porta giocherà Milinkovic-Savic.