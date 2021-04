Tiago Pinto pensa già al dopo: Muriel è l’alternativa a Belotti

Il presente è la semifinale di Europa League e la rincorsa al quarto posto in campionato. Ma la Roma è già proiettata nel futuro, scrive Il Messaggero. Una cosa però è chiara: i Friedkin non aspetteranno la finale di Danzica per confermare o meno il tecnico portoghese. Anche perché le parole di Fonseca nel post partita con l’Ajax sembravano di chi già sapeva che il suo destino sarebbe stato altrove. Qualche sondaggio c’è stato, alcuni fortuiti, come quello con il braccio destro di Ramadani, l’agente di Sarri, incrociato per parlare di calciatori. Altre idee si sono spente quasi subito come Conceiçao e Amorim. Restano le piste italiane. Oltre all’ex Juve, Juric è un nome monitorato, c’è anche De Zerbi. E non si può non pensare al mercato: confermato il prestito per Mayoral, per l’attacco Vlahovic appare fuori budget, Belotti e Muriel sono due profili diversi ma entrambi apprezzati. Entrambi hanno un valore molto elevato, ma alcune vicende contrattuali potrebbero far scendere le valutazioni: l’attaccante italiano è in scadenza 2022 con il Torino che rischia la retrocessione, mentre il colombiano ha lo stesso agente di Dzeko (con cui è in programma un incontro prossima settimana), destinato a fine stagione ai saluti.