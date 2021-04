La Roma Femminile vince in rimonta: 2-1 alla Fiorentina con Giugliano e Serturini

La Roma Femminile batte 2-1 la Fiorentina in una gara che sembrava stregata, visto lo svantaggio iniziale e i quattro legni presi dalle giallorosse di Betty Bavagnoli. Che invece tornano nella capitale con tre punti in più in classifica, aumentando il distacco dal quinto posto occupato proprio dalla formazione viola, ora a -8. E rimanendo sulla scia del Sassuolo, terzo a +6.

Primo tempo stregato per le giallorosse, che in dieci minuti colpiscono due volte la traversa: all’8′ con Bonfantini e due giri di lancette più tardi con Soffia. Al 22′, però, arriva il vantaggio della Fiorentina: errore in impostazione di Serturini, Baldi ne approfitta e batte Ceasar calciando all’angolino. Serturini prova a riscattarsi ma viene chiusa da Adami, poi Bonfantini prende il palo. In mezzo l’occasione della Fiorentina con Sabatino, che si fa ipnotizzare da Ceasar, mentre la prima frazione si chiude con l’intervento di Schroffenegger sulla conclusione da fuori di Bernauer.

La Roma ribalta il punteggio nella ripresa, ma non prima di prendere un altro legno: Giugliano serve Serturini, colpo sotto della centrocampista e palla sul palo. Al 66′ le giallorosse riescono finalmente a battere Schroffenegger, con il calcio di rigore assegnato per un fallo su Bonfantini e realizzato da Giugliano. Il raddoppio arriva al 69′, con Serturini che devia in rete il cross di Bonfantini dopo l’errore in uscita del portiere della Fiorentina.