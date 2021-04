Gol ed esperienza per il gran finale. Dzeko, ora c’è l’ipotesi risoluzione

Lo ha ammesso lui stesso: “La stagione che sto vivendo è stata dura“. Proprio vero, ma il peso specifico di Edin Dzeko, nella Roma resta sempre altissimo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Semmai ce ne fosse stato bisogno, il bosniaco lo ha dimostrato anche due giorni fa, segnando all’Ajax un gol assai importante. Ciò non toglie però che, nonostante la dirigenza giudichi irreprensibile il comportamento del centravanti dopo il chiarimento avuto con Fonseca, in prospettiva la volontà della società sarebbe quella di arrivare a una separazione consensuale a fine stagione.

Il suo ingaggio (circa 7.5 milioni netti fino al 2022) è assai pesante per la Roma, che avrebbe in animo di rescindere consensualmente il contratto col bosniaco per consentirgli di accasarsi altrove. Se ne parlerà magari la prossima settima, visto che in programma un incontro col suo agente Lucci.