Roma, Zapata preme per abbracciare Mourinho. Suggestione Lukaku

La Roma, archiviato il pareggio casalingo contro la Salernitana è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell'Hellas Verona. Il match con i granata, che non ha portato nessuna sanzione del Giudice Sportivo, ma che ha lasciato dubbi sulla conduzione di gara, ha fornito i primi indizi sulla nuova stagione giallorossa. Mourinho continua a dare fiducia alla difesa a 3, Aouar sembra già essere un veterano del centrocampo romanista e Belotti potrebbe ritornare quello di un tempo. Nonostante la doppietta del Gallo, Pinto è ancora alla ricerca di un degno attaccante da regalare allo Special One. Duvan Zapata ha accettato l'offerta economica della società giallorossa e attende il via libera dall'Atalanta, ma la notizia che più infuoca la piazza è quella che porta a Lukaku. La trattativa per il centravanti belga è difficile, come annunciato anche da Marotta, ma la suggestione resta. Durante la giornata si era anche ipotizzato di un viaggio della Ceo Souloukou per sbloccare l'operazione a Londra, ma la stessa Roma ha smentito.