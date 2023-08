Roma, Mourinho e la fiducia incrollabile nella difesa a 3

Chi non è abbastanza bravo per fare una cosa , cerca di scriverne. È questo che atleti, artisti e politici rimproverano spesso ai giornalisti, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Vero o falso che sia, sfidiamo gli spettatori di Roma-Salernitana – allo stadio o davanti alla tv – con una riflessione sul quadruplo cambio che José Mourinho ha telecomandato dal suo bunker al 20’ della ripresa, con i campani in vantaggio per 2-1.

Tre sostituzioni erano semplici “ruolo per ruolo”: Karsdorp per Kristensen, Zalewski per Spinazzola e Renato Sanches per Bove. La differenza era un centrocampista (Paredes) al posto di un difensore centrale (Smalling). Non è cambiata, però, la difesa a tre: Cristante è arretrato nel ruolo di Smalling e Paredes ha preso il suo posto in regia.