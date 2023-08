Lukaku-Roma, nessun viaggio a Londra per la Ceo Souloukou

In casa Roma sono giorni frenetici. La caccia al nuovo attaccante sta entrando sempre più nel vivo con la pista Romelu Lukaku che starebbe prendendo sempre più piede. Come fatto trapelare da Trigoria però, la Ceo Lina Souloukou (data in partenza per Londra per trattare il belga), quest'oggi si è presentata regolarmente a Trigoria per svolgere le proprie mansioni. Nessun viaggio oltremanica dunque per la neo dirigente del club giallorosso che non si sta muovendo in prima persona per sbloccare l'affare con il Chelsea per l'ex attaccante dell'Inter.