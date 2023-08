Roma da rilancio. Da Sanches a Paredes e (forse) Zapata: il riscatto passa da Mou

Un passo diverso, quantità e garra e (forse) da domani anche i gol che mancano all'attacco. Il mercato della Roma dal punto di vista qualitativo non sta tradendo. Renato Sanches, Paredes, Aouar e (sempre forse) domani Zapata non hanno bisogno di presentazioni, schede o focus particolari. Il "se" grosso come una casa riguarda le condizioni di giocatori che l'anno scorso per un motivo o per l'altro hanno deluso. Mourinho è chiamato a riscattarli, come forse non gli era mai capitato in carriera. Iniziamo da Sanches, che domenica scorsa ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi dell'Olimpico. Sono bastati un paio di strappi alla Nainggolan per far capire la superiorità del portoghese. Se (e si torna alle ipotetiche) sta bene sarà titolare inamovibile visto che è l'unico della rosa in grado di convertire col fisico l'azione da difensiva ad offensiva. L'anno scorso, infatti, Renato ha saltato 19 partite per problemi muscolari. Per questo lo staff atletico giallorosso ha stabilito un percorso specifico.