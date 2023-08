Roma, Dybala scalda i motori per l’esordio contro l’Hellas Verona: “Concentrato”

Paulo Dybala è stato tra i grandi assenti dell'esordio stagionale della Roma in Serie A contro la Salernitana. L'argentino, scontata la squalifica, è pronto nuovamente a mettere gli scarpini ai piedi e trascinare i suoi compagni a suon di giocate di classe. La voglia è tanta e la dimostrazione arriva direttamente dai social dove, tramite un post su Instagram, ha sottolineato la grande carica in vista del match contro l'Hellas Verona: "Concentrato". La Joya si è fatto immortalare insieme all'inseparabile compagno di nazionale Leandro Paredes. Nella sfida del Bentegodi, in programma sabato alle 20:45, è probabile l'utilizzo di entrambi i talenti argentini.