Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Roma dopo la sfida contro la Salernitana

La Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale, ha reso noti i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo in merito alla prima giornata di Serie A. Nessuna sanzione per laRoma né per i suoi tesserati alla luce delle zero ammonizioni ricevute nel match contro la Salernitana. Per quanto riguarda invece il Verona, prossima avversaria dei giallorossi, prima ammonizione per Duda e Magnani.