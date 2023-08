Mercato Roma, Zapata vuole solo i giallorossi: il colombiano pressa l’Atalanta

La Roma si sta muovendo su più fronti per cercare di far quadrare i conti e portare finalmente a casa l'attaccante tanto desiderato da Mourinho e tifosi. La trattativa più avviata è quella che porta a Duvan Zapata dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il colombiano ha manifestato apertamente il proprio desiderio di abbracciare i colori giallorossi, ma la Dea ha frenato l'operazione per via del volere di Gasperini che non vuole lasciar partire il suo centravanti. Zapata, però, è stato chiaro e ora attende il benestare definitivo dell'Atalanta. Il giocatore, ha già accettato l'offerta recapitatagli dalla Roma con un contratto triennale a che si aggira attorno ai 3 milioni. Nella giornata di oggi, è previsto un incontro decisivo tra il calciatore e la dirigenza nerazzurra per dare una svolta definitiva alla trattativa.