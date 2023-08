Cassano boccia la Roma: “Quest’anno farà molta fatica. Tutto dipende da Dybala”

Dai microfoni della Bobo Tv torna a sparare a zero Antonio Cassano. L'ex attaccante, dopo le profezie sballate su Haaland, il Mondiale e l'Europa League, stavolta se l'è presa soprattutto con la Lazio senza far mancare una frecciata alla Roma: “La delusione più grande di quest’anno sarà la Lazio. L’anno scorso ho detto che la Lazio sarebbe stata la sorpresa, oggi dico che sarà la più grande delusione. Sarri è bravo, ma ogni volta che lo sento parlare… si lamenta sempre, una comunicazione di merda. Quest’anno c’è una patata bollente. Lui ha fatto mandare via Tare. C’era Paredes libero e andava preso e invece è arrivato Rovella, un giocatore da 0 a 0. A Lecce ha fatto una delle peggiori partite di una squadra di Sarri. E’ stata attaccata ed era senza idee. Nemmeno la Roma andrà in Champions, poi se continua a farsi squalificare ogni partita. Il Milan? Cardinale ha fatto una merdata a comportarsi così con Maldini e Massara, deve avere rispetto per la storia. L'Atalanta arriverà prima o seconda. Insieme a Inter o Juve le altre sue squadre che andranno in Champions saranno Atalanta e Fiorentina”. Cassano ha poi proseguito entrando nel dettaglio della formazione giallorossa: "La Roma ancor più fatica rispetto a questi ultimi anni. Ieri era la prima in Serie A e c'erano 3 allenatori squalificati, ho rivisto Bruno Conti e gli mando un bacio. Bruno aveva il patentino ma l'allenatore era Rapetti. La Roma si appoggia solo su Dybala, se sta bene hanno qualche chance, se invece non sarà così farà molta fatica quest'anno".