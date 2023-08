Chiesa, ex arbitro: “In Roma-Salernitana manca un rigore su Belotti”

Il riferimento è a un probabile calcio in area di Gyomber ai danni del Gallo. Il difensore era anche già stato ammonito. Il voto per Feliciani è 5 per l'ex fischietto

L'ex arbitro Massimo Chiesa ha stilato per calciomercato.com le pagelle dei fischietti nell'ultima giornata di campionato. Tra loro anche Feliciani che ha diretto Roma-Salernitana domenica scorsa. Per Chiesa l'operato dell'arbitro è insufficiente. Queste le motivazioni: “Ondivago, pochi gialli nel primo tempo e troppi nel secondo. Manca un rigore alla Roma per fallo di Gyomber su Belotti”. Il riferimento è a un fallo da dietro del difensore (già ammonito peraltro) ai danni del Gallo verso la metà della ripresa che ha suscitato qualche protesta in campoi. Feliciani, però, non è nemmeno andato al Var per controllare l'accaduto.