Roma, Kumbulla e la giornata tipo durante l’infortunio: “Il peggio è passato”

A Trigoria, c'è chi ogni giorno lavora per recuperare il prima possibile dall'infortunio. C'è Tammy Abraham, ma c'è anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese, tramite il proprio account Instagram, ha voluto spiegare a tutti i tifosi la giornata tipo che caratterizza questa importante fase di riabilitazione: "Come sapete sto lavorando per rientrare da un grave infortunio al ginocchio. La fase peggiore è passata, ora le mie giornate sono di recupero attivo e voglio condividerne una con voi". Il centrale giallorosso, sin dalle prime ore del mattino, svolge una seduta di fisioterapia per poi passare ad un po' di palestra con mobilità e cardio. Dopo una veloce pausa pranzo, è tempo di riprendere il lavoro con degli esercizi per la mobilità articolare e l'utilizzo di pesi dedicati al mantenimento dell'equilibrio. Successivamente, si passa a dei brevi fraseggi con il pallone, per riassaporare il gusto di tornare presto sul terreno di gioco e aiutare la Roma.