Roma, Zaniolo vicino al rientro in gruppo. Pellegrini, il rinnovo per scacciare la Juve

Diversi sono i motivi per cui la Roma, al secondo giorno di allenamenti collettivi a Trigoria, può sorridere. Oltre al graduale ritorno ad una pseudo-normalità, infatti, l’umore tra compagni migliora anche grazie alle condizioni di Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso è pronto ad essere reinserito in gruppo fra due settimane, per contribuire alla rincorsa Champions, una volta riprenderà anche la Serie A. Un percorso di recupero giunto quasi al termine, con la speranza di continuare a crescere sulla scia delle ottime prestazioni nel corso della prima parte di stagione. Se n’è accorto anche Fedez, che su Instagram commenta spesso le sue foto ed è pronto a far partire una collaborazione nel settore della comunicazione con il giovane gioiello della Roma. Fonseca, nel frattempo, studia il piano per beffare l’Atalanta nel rush finale per il quarto posto: il portoghese prende in considerazione l’utilizzo di una difesa a tre, già proposta quest’anno nelle sfide contro Atalanta (all’Olimpico in campionato) e Parma (in Coppa Italia). Servirà il gruppo al completo per riuscire nell’impresa: il sostegno dovrà arrivare sia dagli ultimi innesti (Villar e Carles Perez), sia da chi, colpa vari infortuni, non è mai riuscito a dare continuità di rendimento (tra tutti Pastore). A guidarli, in mezzo al campo, Jordan Veretout: il francese è un vero e proprio baluardo imprescindibile per Fonseca, a cui andrà affiancato il miglior Cristante, su cui il mister portoghese ha intenzione di continuare a puntare.

Calciomercato, Juventus e Inter su Pellegrini. Pedro e Vertonghen sempre più vicini alla Roma

Se l’ambizione di arrivare tra le prime quattro del campionato è grande, quella che Petrachi deve avere sul mercato è enorme. I conti della società hanno registrato un indebitamento netto pari a 278,5 milioni e le minacce dei club antagonisti sono sempre dietro l’angolo. Tra tutte quelle di Juventus e Inter per Lorenzo Pellegrini: la Roma sta lavorando al suo rinnovo, eliminando inoltre la clausola rescissoria di 30 milioni che fa tanto gola alle società fuori Trigoria. Segnali positivi arrivano poi dall’Inghilterra: Pedro e Vertonghen sono giunti ai saluti con i rispettivi club, Chelsea e Tottenham, ormai rassegnati nel perderli. La possibilità di riuscire a tesserarli a parametro zero correrebbe in soccorso al bilancio della società, portando qualità alla rosa senza costi eccessivi. Chi è pronto a fare le valigie, stavolta in Germania, è anche Mario Götze: dopo un balletto in abito leopardato postato sui social dalla compagna Ann–Kathrin Brömme, il Borussia Dortmund ha deciso di portare a termine la sua esperienza nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Anche il classe ’92 si aggiungerà alla lista degli svincolati interessanti, nonostante il nodo dell’alto ingaggio che percepisce con la sua attuale squadra tedesca blocchi le ambizioni della Roma.

Tor di Valle, York Capital non affiancherà Vitek nel rilevamento dei terreni

Gioco di squadra e lavoro collettivo, le due formule per rialzarsi e superare il difficile momento economico: Pallotta e partner, da parte loro, provvederanno all’aumento di capitale insieme all’aiuto di un pool di banche scelto dal magnate di Boston. Sul fronte stadio si spegne invece la fiamma che vedeva il fondo speculativo statunitense York Capital affiancare il magnate ceco Radovan Vitek nel rilevamento dei terreni di Tor di Valle: “Dal punto di vista del nostro coinvolgimento su Tor di Valle, comunico che quanto è stato riportato non corrisponde al vero, in quanto non abbiamo nemmeno valutato l’opportunità di investimento”, spiega il manager 31enne Federico Oliva a forzaroma.info. Infine, il salto nostalgico al passato, proposto dalla società attraverso i suoi canali social sull’addio di De Rossi, non ha riscosso l’effetto sperato: tra i commenti sotto al video in molti hanno infatti manifestato il loro disappunto, sintomo di una ferita ancora non rimarginata. “Con che coraggio continuate a pubblicare video commoventi di leggende che avete trattato a pesci in faccia?”, questo l’appunto alla società direttamente dalla pancia del tifo.