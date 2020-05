Zaniolo, rientro in gruppo tra due settimane: “Il duro lavoro paga sempre” – FOTO

Passano i giorni e diminuisce l’attesa di Zaniolo per il rientro in gruppo. Dopo l’infortunio rimediato al ginocchio nello scorso gennaio contro la Juventus all’Olimpico, dopo gli allenamenti individuali e il percorso di recupero seguito a distanza durante la quarantena, il giovane 22 giallorosso è pronto al reinserimento con il resto della squadra. A riportarlo è Sky Sport, che valuta il rientro di Zaniolo insieme al resto del gruppo tra due settimane, dopo il via agli allenamenti collettivi iniziati ieri. Sui social Nicolò mostra tutta la sua gioia per il futuro che verrà, postando su Instagram tre foto sui suoi allenamenti e commentando: “Il duro lavoro paga sempre“. L’esterno potrà dunque partecipare alle partitelle casalinghe insieme ai compagni, in attesa di scoprire giovedì le sorti del campionato italiano. Fonseca, nel frattempo, sorride, avendo un’arma in più per la probabile chiusura della Serie A: Zaniolo potrebbe infatti tornare utile anche nel ruolo di Falso Nueve. La Roma infatti per la full–immersion finale non potrà contare unicamente su Edin Dzeko e non ha avuto risposte adeguate dalle prestazioni di Kalinic.