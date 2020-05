Serie A, Consiglio di Lega: nodo sui diritti tv e scontro sul recupero della 25esima giornata

Nell’attesa di conoscere la data della ripartenza per il campionato di Serie A (il 13 o il 20 giugno), il Consiglio di Lega è riunito per discutere del calendario, del piano B (che riguarda playoff e playout), del rapporto con i broadcaster che non hanno saldato l’ultima rata stagionale dei diritti tv.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, quella del 13 giugno resta per club e Lega la data auspicabile per la ripresa della Serie A. Tra i club, ora impegnati nel Cosiglio di Lega, c’è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell’eventualità di un nuovo stop, spinge per ricominciare partendo dai recuperi (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma). E chi invece preferirebbe iniziare con le 10 partite della ventisettesima giornata o addirittura con la Coppa Italia. Su questo il Consiglio dovrebbe dare un orientamento su cui poi si esprimerà l’Assemblea, probabilmente la settimana prossima.