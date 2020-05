Calciomercato Roma, Götze divorzia col Dortmund per un balletto in abito leopardato

Mario Götze in estate lascerà il Borussia Dortmund. In scadenza di contratto a fine giugno, il classe ’92 ha deciso, di comune accordo con la società, di non rinnovare. Il retroscena sulla fine del rapporto tra le due parti ha però del particolare: il punto sarebbe stato messo in seguito ad un balletto, in abito leopardato, pubblicato a marzo sul social TikTok insieme alla compagna, Ann–Kathrin Brömmel. Da lì la decisione dei gialloneri, impegnati oggi alle 18.30 contro il Bayern Monaco per la loro seconda partita post coronavirus, di interrompere l’esperienza con il tedesco. Secondo quanto riportato da The Sun, complici della decisione anche gli atteggiamenti di Götze fuori dal campo, con la sua attenzione concentrata sui social più che sul rettangolo verde e sul recupero della forma fisica dopo i diversi infortuni e problemi fisici subiti in stagione.

Il profilo del centrocampista offensivo tedesco, comunque, continua ad interessare la Roma: in ottica ‘risparmi’ infatti Gianluca Petrachi avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage per portarlo in città a parametro zero.Il giocatore da parte sua ha già mostrato la sua disponibilità nel trasferirsi in Italia. Il nodo però potrebbe arrivare dall’ingaggio: gli 8 milioni a stagione che il Dortmund sborsava per Götze sono una cifra troppo grossa per le casse giallorosse.