La Roma pubblica un video dell’addio di De Rossi, i tifosi: “Che coraggio, lo fate solo per i like”

“Un tweet per cacciarlo e uno per ricordarlo”. Il pensiero dei tifosi è tutto qui: nell’anniversario dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma, il club ha postato sui suoi account social un video-ricordo di quel 26 maggio, giorno della partita contro il Parma. Il 14 maggio alle 8.33 la Roma annunciava con un tweet che la partita contro gli emiliani sarebbe stata l’ultima dell’ex capitano con la maglia giallorossa.

A un anno da quell’addio, un post sui social torna a far discutere. Il club ha infatti pubblicato sui profili ufficiali un video con immagini suggestive dei 90′ di quel Roma-Parma e del giro di campo finale. Ma i tifosi non l’hanno presa affatto bene: “Bella una società sportiva che festeggia le bandiere che ha mandato via, per avere consensi”, scrive Giovanni. Ma la sua è un’opinione condivisa: “Bravi, fateci vivere di nuovo quegli splendidi momenti in cui avete cacciato un pezzo della nostra storia e del nostro cuore. Complimenti per come lo avete trattato, ora gli date il contentino. È il solito video acchiappa-like”.

È bastata un’ora per inondare di oltre 200 commenti il post su Facebook, la maggior parte contro la società: “Con che coraggio continuate a pubblicare video commoventi di leggende che avete trattato a pesci in faccia?”, chiede Nicola. Gli altri fanno spazio solo alla malinconia e mettono da parte il rancore. Infine c’è chi non abbandona la speranza: “Torna da allenatore”.

Non è andata meglio neanche su Twitter: anche lì non sono mancati attacchi e insulti alla società. Quella degli addii di Totti e De Rossi è una ferita che non si rimargina, neanche col passare degli anni: “Dovreste vergognarvi, loro sono la Roma e voi non siete niente”.

Il 26 maggio 2019 anche la Curva Sud rese onore ad uno dei grandi capitani della storia giallorossa, con coreografie, striscioni e cori per tutta la partita. E dedicando applausi scroscianti ad ogni tocco di palla dell’ex capitano. Le dediche più belle: “Ogni cartellino, gomitata e scivolata… Tu in campo come noi dietro la vetrata”, “La tua città ti rende onore perché per questa maglia hai dato il cuore”, “Il mio io in campo”.