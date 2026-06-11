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Prima Trigoria, poi il Galles. E c'è un resort da favola

C’era preoccupazione nell’aria: non erano state ancora ufficializzate le date del ritiro. Ma oggi la Roma ha deciso di mettere tutti d’accordo: è uscito il calendario dell’inizio della nuova stagione giallorossa. Si parte da Trigoria. Poi si volerà in Galles, dove un posto tutto da scoprire è pronto ad accogliere gli uomini di Gasperini. Chi potrebbe non prendere parte a questa nuova era è Soulé. L’argentino, al momento, è il più sacrificabile in casa Roma. Gasperini potrebbe rinunciarci, soprattutto se l’alternativa si chiama Greenwood. Per questo il suo agente è a Trigoria. E intanto il Borussia Dortmund mette pressione. Occhi anche sulla situazione di Manu Koné. Il tecnico piemontese vorrebbe tenerlo, ma l’Arsenal ha iniziato a manifestare un primo interesse. Potrebbero essere proprio i Gunners a fare l’offerta giusta, facendo vacillare la dirigenza giallorossa. Oggi inizia il Mondiale: ci sono sei giallorossi pronti a stupire. E non solo. Sul fronte mercato in entrata, invece, il nome di Alajbegovic inizia ad attirare sempre più pretendenti. E il Leverkusen alza il prezzo.

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