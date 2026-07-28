Mile Svilar è pronto a difendere per un'altra stagione la porta della Roma. Spedite al mittente tutte le offerte, per il portiere giallorosso c'è solamente la Roma. Queste le sue parole a Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport:

Partiamo da una vicenda di mercato che ha agitato per un paio di giorni l'estate dei tifosi romanisti. La Juventus a fine giugno ha offerto per lei 40 milioni. È rimasto sorpreso? "Non so nulla di questa storia, almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi niente perché non sono stato interpellato e per me, ormai dovreste saperlo, c'è soltanto la Roma. Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi"

La vediamo come al solito tra i più osannati. Cosa si sente di promettere? Che aspettative ci sono per questa squadra? "Stiamo lavorando, abbiamo le gambe pesanti. Abbiamo davanti ancora un mese prima dell'inizio del campionato, quindi mi sembra tutto molto prematuro. Anche con il Cannes la prima parte della partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, poi al di là dell'espulsione di Wesley abbiamo patito un po' la stanchezza e il dover cambiare tanto. Quello che è certo è che ci stiamo preparando per una grande stagione".

Quando parla di "grande stagione" a cosa pensa? "Beh giocare la Champions è una cosa bella. In campionato sarà difficile confermare il terzo posto anche perché la settimana con quel tipo di impegni europei dovremo essere sempre al massimo. Squadre da temere? No, non temo nessuno. Non vedo l'ora di giocare contro chiunque".

Tra infortunati, mercato che deve dare ancora delle risposte oltre Castro, siete ancora pochi. Si attende il ritorno di Pellegrini a breve? "Non posso dire nulla, poi con Lorenzo è chiaro che ci sentiamo. Abbiamo parlato, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni".