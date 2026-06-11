La Roma si sta preparando in vista della prossima stagione dove tornerà finalmente a giocare la Champions. Il club giallorosso ha ufficializzato le date e le prime amichevoli dell'estate. Il ritiro giallorosso sotto la guida di Gasperini inizierà il 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria. Molta preparazione atletica e diversi test contro squadre locali nelle prime due settimane prima di partire per il Galles. Il 26 luglio alle 18:00 ci sarà anche l'amichevole "in famiglia" contro il Cannes, altra squadra di proprietà dei Friedkin. La scorsa stagione i giallorossi erano stati ad agosto al St George’s Park di Burton Upon Trent, mentre quest'anno voleranno a Hensol, a mezz'ora di distanza da Cardiff.

Il Galles e le prime amichevoli

Ilinizierà quindi la seconda fase della preparazione giallorossa. La squadra di Gasperini alloggerà e si allenerà aldi Hensol, resort di assoluta eccellenza della nazionale di rugby gallese. Dopo il periodo in Galles, i giallorossi giocheranno anche altre amichevoli fino ad arrivare a quella di Ferragosto, il 15 agosto alle 17:30 contro il. Un test importante contro un top club a una settimana di distanza dall'esordio in campionato contro la