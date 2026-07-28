Il futuro di Manu Koné è ancora un rebus. Il Manchester United ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore ma a Trigoria non è arrivata ancora nessuna offerta. In Premier League piace anche a Chelsea ed Arsenal anche per questo i giallorossi hanno iniziato a guardarsi intorno per cercare l'eventuale sostituto. Secondo quanto riportato da Leggo in lista c'è Diarra del Sunderland. In caso di partenza di Koné la Roma dovrà tuffarsi sul mercato anche per cercare il centrocampista poiché rimarrebbero in rosa solamente Cristante, El Aynaoui e Pisilli. La richiesta per il francese è di circa 60 milioni di euro e i Friedkin non hanno intenzione di svendere il giocatore.