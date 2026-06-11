Gol, assist e magie ancora impresse nella mente dei tifosi giallorossi. Mati Soulé è stato il punto fermo dell'attacco della Roma per tutto il 2025, ma nella seconda parte di stagione non ha convinto Gasperini e ora è lui l'indiziato numero uno per lasciare i giallorossi. La Roma vuole uscire una volta per tutte dalla morsa del settlement agreement con l'Uefa e la sua cessione sarebbe ossigeno puro in termini finanziari. A testimoniare uno scenario in continua evoluzione - come scrive La Gazzetta dello Sport - c'è anche l'arrivo del suo agente Martin Guastadisegno a Trigoria: dopo i primi sondaggi, nelle ultime ore sono arrivate piste e contatti concreti per il calciatore che ora sta guardando altrove.

Il Dortmund accelera e Gasp vuole Greenwood

Mati ha sempre voluto continuare la sua carriera alla, ma le sue caratteristiche non si sposano con quelle cercate daper la trequarti. La sua qualità, in ogni caso, non è in dubbio e per questosono seriamente interessate. Soprattutto il club tedesco è pronto a mettere sul piatto un'offerta che si avvicina alla valutazione della Roma e dei Friedkin che è di circadi euro. Traduzione: una possibileda 20 milioni che aggiunta ad altre "minori" come Sangaré, Baldanzi e Ziolkowski puòl'addio di alcuni big come

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Problemi fisici e un calo di rendimento troppo netto per convincere Gasperini a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Una cessione che favorirebbe anche l'arrivo di Mason Greenwood, il sogno del tecnico per un attacco da Champions. Il Marsiglia continua a chiedere circa 50 milioni, una cifra ancora troppo elevata per la Roma che farà leva sulla volontà dell'inglese e la necessità dell'OM di vendere entro luglio. La partita è aperta e Soulé può essere la pedina chiave per chiudere l'accordo con l'Uefa e portare Greenwood a Trigoria.