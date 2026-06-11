Un Mondiale mai visto per un’indigestione di calcio senza precedenti. Il leggendario Azteca di Città del Messico sarà stasera il primo palco della rassegna calcistica con più partecipanti della storia e già con diverse polemiche alla vigilia. Tutto è pronto per il fischio d’inizio di un torneo che vedrà impegnate 48 squadre per un totale di 104 partite spalmate su 39 giorni e 16 città. La grande assente, nemmeno a ricordarlo, è l’Italia di Mancini, Cristante e Pisilli. Ad aprire i battenti sarà la sfida tra Messico e Sudafrica. Sarà la rassegna più mastodontica di sempre, ospitata congiuntamente da tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. Con tutti i problemi logistici e climatici che questa scelta comporta. Un'edizione che riscrive la geografia del calcio moderno, espandendo i propri confini a un format rivoluzionario. La formula prevede 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le 8 migliori terze accederanno alla fase successiva che prevede anche i sedicesimi di finale. Altra novità assoluta: nella finale del 19 luglio a New York ci sarà un intervallo di 30 minuti per lo spettacolo di Coldplay, Madonna e Shakira. In stile Super Bowl.

Koné e Malen, simboli di Francia e Olanda

Non ci sarà come detto l'Italia e nemmenoche ha dovuto rinunciare all'ultimo per infortunio. Al podio puntano seriamente solo due due romanisti:. Il primo sarà il perno del centrocampo della Francia di Deschamps che cerca la rivincita sull'Argentina dopo la finale persa ai rigori nel 2022. L'attaccante è una delle punte di diamante dell'Olanda di Koeman e cercherà di scrollarsi di dosso le critiche piovute in questi giorni di amichevoli pre Mondiale. Al suo fianco ci saràuno dei nomi forti del mercato in entrata di Gasperini. Sono loro i due rappresentati più forti della Roma anche perché, a causa dei problemi diplomatici, non potrà difendere i pali del Belgio.

Ndicka e non solo: ecco gli altri quattro romanisti

Poi ci sono altri quattro giallorossi che sperano di ben figurare. In primische ha il compito di risollevare il calcio africano dopo i recenti flop al Mondiale. Il difensore, attenzionato da diversi club di Premier, sfiderà nel girone Germania, Ecuador e Curaçao. Poi c'è Zekicon la Turchia di Montella che si trova nel girone con Australia, Stati Uniti e Paraguay. Il terzino, in odore di rinnovo, ha indossato anche la fascia da capitano nell'ultima amichevole punta almeno al superamento del girone. Stesso obiettivo percon il Marocco inserito nel gruppo con Brasile, Haiti e Scozia.