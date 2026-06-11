Oltre a un hotel a quattro stelle, offre numerosi servizi dedicati ad atleti e calciatori tra cui piscine e palestre
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Lo scorso anno la Roma era volata in Inghilterra, mentre in questa stagione, per preparare una stagione da Champions, i giallorossi saranno in Galles dal 31 luglio all'8 agosto. La sede scelta è più precisamente Hensol, località isolata a circa venti chilometri da Cardiff, la capitale gallese. Qui la squadra di Gasperini si allenerà all’interno del WRU National Centre of Excellence, il centro federale della nazionale di rugby del Galles dove si allena a volte anche la nazionale di calcio. Una struttura immersa nel verde, all’interno del Vale Resort, lontana da occhi indiscreti e ideale per trascorrere giornate di lavoro in totale tranquillità come a Burton upon Trent.
Dentro al Vale ResortCampi da calcio e da rugby, sia all’aperto che indoor. Sono solo alcune delle strutture presenti nel Vale Resort, noto soprattutto agli appassionati e campioni di golf. Il complesso nasce infatti come golf club e ancora oggi è circondato da due percorsi da 18 buche ciascuno. Oltre a un hotel a quattro stelle, offre numerosi servizi dedicati ad atleti e calciatori tra cui piscine, palestre, aree svago e la più grande spa del Galles. All’interno del resort sorge anche l’incantevole e storico Hensol Castle. Nel corso degli anni il centro ha ospitato regolarmente la nazionale gallese di rugby, ma anche diverse squadre di calcio. Oltre a numerosi club inglesi, qui hanno svolto ritiri o sessioni di allenamento squadre come Manchester United, Real Madrid, Milan e Juventus. Per la Roma si tratta quindi di un ambiente di alto livello, pensato per garantire le migliori condizioni di lavoro in vista di una stagione fondamentale.
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