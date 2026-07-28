Tra i profili più apprezzati a Trigoria c'è sempre quello di Nusa, ma la distanza col Lipsia, che ha venduto anche Diomande al Real Madrid per più di 100 milioni, resta ampia e l'affare è tutt'altro che semplice. Per questo già da giorni il ds è andato su alternative al momento top secret, con i sondaggi a vuoto anche per Elzazzouli e Schade che hanno costi fuori mercato. Non presa in considerazione neanche la pista Lang, proposto da alcuni intermediari. Poi ci sono le uscite. Trattativa aperta per Kumbulla al Rayo Vallecano e anche Salah-Eddine sembra più vicino all'uscita, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Si attende in questi giorni anche un'offerta importante per Koné, probabilmente dalla Premier League con il Manchester United in prima fila e Chelsea e Arsenal più defilate. Discorso diverso e più complesso per Angeliño. Lo spagnolo è reduce da una stagione praticamente non giocata a causa di problemi fisici che ne hanno compromesso la forma fisica. Anche in queste prime due settimane di ritiro il laterale è sembrato indietro dal punto di vista atletico. Motivo per il quale Gasperini e lo staff tecnico non hanno cambiato idea rispetto all'idea iniziale. Ovvero quella di cercare una sistemazione alternativa per l'ex Lipsia. La Liga potrebbe essere una meta plausibile visto che qualche settimana fa si era interessato il Betis, ma ogni pista è aperta in questo momento. In quel ruolo, peraltro, la Roma cerca almeno un giocatore, forse anche due con le uscite di Salah-Eddine e Angeliño e la mancata conferma di Celik. Un titolare e un'alternativa, in lista c'è il nome di Fresneda, terzino destro dello Sporting Lisbona.