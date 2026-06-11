L'Arsenal si è mosso con l'entourage di Koné, ma offerte a Trigoria ancora non sono arrivate. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui il francese sarebbe entrato nelle mire del club inglese che avrebbe tastato il terreno, al momento solamente con il giocatore. Koné è impegnato con la sua nazionale al mondiale che comincerà proprio oggi e al momento la sua testa è tutta sulla competizione, ma la Roma ha una scadenza importante, fissata al 30 giugno. Il club è alla ricerca di 50 milioni di plusvalenze, per chiudere il settlement agreement con la Uefa e ormai in Europa (e non), lo sanno tutti. Per questo club blasonati e con disponibilità economiche mettono gli occhi sui pezzi pregiati di Gasperini. E il francese continua a rimanere in cima alla lista dei cedibili per fare cassa. Al momento la sua valutazione si aggira sui 45 milioni di euro, un costo che in Inghilterra possono permettersi. In passato è stato anche nel mirino dell'Inter, ma la Roma se dovrà privarsene vuole sicuramente farlo ottenendoci il massimo possibile. Al momento, pare sia stato solo un sondaggio con l'entourage del giocatore, a Trigoria non è arrivato ancora nessun messaggio, anche perché c'è ancora da sistemare la questione legata al passaggio di D'Amico dall'Atalanta alla Roma. A meno che non si decida di prorogare la scadenza di un anno, un pezzo grosso della rosa di Gasperini verrà ceduto e il francese, insieme con NDicka, rimane tra i più papabili.