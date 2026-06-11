Alajbegovic è uno dei nomi caldi per l'attacco della Roma. Non sarà lui il regalo Champions per Gasperini (anche se il piemontese ha detto di non volerlo). Ma sicuramente è uno di quei giocatori che a Trigoria interessano. E anche parecchio. Giovane, pieno di talento: ha tutte le caratteristiche per essere il volto del futuro giallorosso. Il Leverkusen lo sa. E per questo ha deciso di alzare il prezzo. Come riporta TeamTalk, il club tedesco lo valuta 35 milioni: una cifra eccessiva per le casse della Roma. Ma non sarebbe finita qui. Perché per il talentino bosniaco, la fila sta diventando sempre più ampia. Oltre ai giallorossi, ci sarebbero anche Inter e Napoli. Poi, la Premier League, dove United, Arsenal, Chelsea e Aston villa hanno iniziato a mostrare un primo interesse. I gunners, addirittura, hanno già avviato i primi contatti. Siamo ancora a giugno. Ma il mercato è già bollente. Alajbegovic ora ha un Mondiale a cui pensare. Poi, inizierà a valutare cosa sarà meglio per il suo futuro. La Roma resta alla finestra