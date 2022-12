Roma, stallo Frattesi: Lukic e Aouar possibili soluzioni. Vittoria di fine anno

Il fischio finale del 2022 è alle porte e un altro nuovo anno di calcio sta per cominciare. L’anno uscente però porta via con sé la stella che più di tutte ha brillato e brillerà ancora: Pelè. Il campione brasiliano si è spento ieri all’età di 82 anni, dopo aver combattuto per anni contro un terribile male. Il mondo del calcio si è riunito nel dolore e tanti sono stati i messaggi rivolti a O Rei. Da Falcao a Totti, passando per Mourinho ed Abraham, tanti i giallorossi che hanno ricordato la leggenda brasiliana. Tra questi anche Alberto Ginulfiex portiere della Roma che nel 1972 parò proprio un rigore a Pelè in amichevole. Intervenuto oggi ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Altrimenti ci arrabbiamo, ha raccontato l'aneddoto, queste le sue parole: "Posso dire di avergli parato un rigore, sono uno dei pochi a essere imbattuto con lui. Me lo calció sulla destra e parai, ricordo il boato dello stadio. Se ne va il più grande".