Ginulfi: “Ricordo il rigore parato a Pelè. La Roma mi fa avvelenare”

AlbertoGinulfi, ex portiere della Roma, nel 1972 ha parato un rigore in amichevole a Pelè. Oggi ai microfoni di Centro Suono Sport, durante la trasmissione Altrimenti ci arrabbiamo, ha raccontato l'aneddoto ricordando la leggenda del calcio scomparsa ieri. Queste le sue parole: "Posso dire di avergli parato un rigore, sono uno dei pochi a essere imbattuto con lui. Me lo calció sulla destra e parai, ricordo il boato dello stadio. Se ne va il più grande". Ha detto la sua anche sulla Roma e su Rui Patricio: "La Roma mi fa avvelenare, il gioco lascia a desiderare. Speriamo migliori con Dybala. Mi piacciono pochi portieri oggi, non vedo grandi portieri in circolazione. Ai miei tempi il portiere era un'altra cosa"