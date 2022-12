Giannini: “Dybala deve svegliare una Roma piatta”

I due ex giallorossi sono convinti: "Con lui la squadra può fare di più"

"Con l'entusiasmo, i giocatori tecnicamente bravi riescono di solito a esaltarsi ancora di più - dice Giuseppe Giannini , intervistato da Andrea Pugliese ed Emanuele Zotti La Gazzetta dello Sport -. È mancato tanto, senza di lui la Roma è piatta, prevedibile. La speranza è che i 'Fab Four' possano ritrovare subito l'amalgama giusta, soprattutto per Abraham".

"È uno dei pochi che può svoltare la fase offensiva della Roma", pensa Francesco Graziani. "Al Mondiale ha dimostrato il suo valore, deve avere la forza di raccogliere l'eredità di Messi, ma per riuscirci deve tornare a essere decisivo e trascinarla in Champions. I 'Fab Four'? Possono tutti fare di più".