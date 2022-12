Solbakken è arrivato a Roma. Carnevali gela i giallorossi: “Frattesi piace in Premier”

E mentre Solbakken sbarca a Roma, Carnevali gela i giallorossi in relazione all’operazione-Frattesi, scrive Andrea Pigliese su La Gazzetta dello Sport. Sono gli incroci di mercato romanisti, che ieri hanno vissuto una giornata assai calda. "Abbiamo delle situazioni in ballo, ma vorremmo tenere tutti, compreso Frattesi, per il però ci sono delle offerte dall Premier. Restiamo alla finestra, con la Roma in questi anni abbiamo costruito un rapporto importante".

Intanto oggi la Roma giocherà un’amichevole a porte chiuse a Trigoria, dove alle 11.30 i giallorossi affronteranno la Viterbese, terz’ultima in classifica nel girone C della Serie C. A meno di clamorosi colpi di scena, non ci sarà Dybala, che anche oggi svolgerà lavoro individuale, dopo essere stato fermo per oltre dieci giorni, quelli successivi alla finale mondiale in Qatar.