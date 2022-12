Pelé, l’addio della Roma. Mourinho: “Riposa in pace Re”. Totti: “Tu, il calcio”

La scomparsa di Pelé ha sconvolto il mondo del calcio. Sui social in molti hanno voluto ricordare le incredibili gesta dell'ex numero 10 brasiliano, capace di alzare per tre volte la Coppa del Mondo. Tra questi anche la Roma: "Eternamente leggenda. Addio Pelé". Commovente anche il messaggio di Francesco Totti che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto accompagnata da una toccante descrizione: "Tu, il calcio. Ciao O' Rey". Chi ha invece avuto la fortuna di poterlo incontrare è José Mourinho che lo ha salutato con un lungo messaggio d'addio: "Nel 2005 ho ricevuto il premio della BBC direttamente dalle mani del re, e ancora oggi è uno dei miei momenti di maggior orgoglio". Queste le prime parole scritte dallo Special One che poi ha ricordato un loro incontro ai tempi del ManchesterUnited: "Sono stato molto felice di averlo avuto a Manchester, dove abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci siamo divertiti, e ancora di più a un evento Hublot, dove ci siamo davvero fatti una bella risata. Riposa in pace Re Pelé. Sono molto triste". Anche Tammy Abraham non ha nascosto la sua commozione, ringraziandolo per quanto fatto sul rettangolo di gioco: "Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro gioco. Riposa in pace Leggenda". Oltre a lui anche Ibanez e Taddei, suoi connazionali, Zalewski ma anche Dybala, Batistuta e Paulo Sergio. Tutti uniti nel ricordo della leggenda brasiliana.