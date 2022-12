Serie A Femminile, giallorosse dominanti per assist e occasioni create

Se c'è una Roma che punta a ritrovarsi al massimo della condizione per iniziare al meglio il nuovo anno, un'altra invece domina le statistiche del Campionato Femminile di Serie A e conferma il suo grande momento di forma, ed è la Roma di Spugna. Opta Paolo ha svelato infatti i numeri che riguardano le giocatrici della Serie A e le giallorosse figurano tra i primi posti per assist ed occasioni create. Sophie Roman Haug, attaccante della Roma Femminile, è prima nel campionato per gol di testa (6). Dietro di lei figurano Lindsey Thomas del Milan (5), Martina Piemonte del Milan (3), Stefanie Van Der Gragt dell'Inter (3) e Cristiana Girrelli della Juventus(3). Emilie Haavi invece conquista il primo posto per quanto concerne invece il numero degli assist (7). Seguono a pari merito anche Marta Mascarello e Linda Tucceri Cimini del Milan. Per le occasioni create, invece, domina la squadra di Spugna: Manuele Giugliano (65), Andressa (52) e Giada Greggi (49) conquistano il podio.